شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها كيف ساعدت قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في تهريب السجناء الداعشيين خلال عدوانها على الشمال السورى .

وذكرت القناة في تقاريرها أن السجناء الداعشيين كانوا يتواصلون مع السجينات الداعشيات في معسكرات السجناء، مشيرا إلى أن هذا يشبه جماعة الإخوان الذى اعتد على الأخوات في إكمال تحريضه.

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وأكد تقرير القناة، أن هناك تشابه كبير بين الإخوان وداعش، وأن هناك تلامس أيدولوجى بين التنظيمين وكذلك نفس الهيكل.