شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها كيف ساعدت قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في تهريب السجناء الداعشيين خلال عدوانها على الشمال السورى .
وذكرت القناة في تقاريرها أن السجناء الداعشيين كانوا يتواصلون مع السجينات الداعشيات في معسكرات السجناء، مشيرا إلى أن هذا يشبه جماعة الإخوان الذى اعتد على الأخوات في إكمال تحريضه.
وأكد تقرير القناة، أن هناك تشابه كبير بين الإخوان وداعش، وأن هناك تلامس أيدولوجى بين التنظيمين وكذلك نفس الهيكل.
كانت هذه تفاصيل خبر إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.