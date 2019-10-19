شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تستعيد 20 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، انه تم التنسيق مع إدارة مباحث شرطة الكهرباء وحاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالشركة لتحرير محاضر سرقات التيار لزيادة متحصلات الضبطية القضائية.

وأوضح عسل، أن الشركة تمكن من تحصيل 20 مليون 200 الف خلال العام المالى 2018/2019 من محاضر سرقات التيار الكهربائى باستخدام حق الضبطية القضائية ، موضحا أن هناك زيادة 11 مليون 700 ألف جنيه عن العام الماضى بنسبة زيادة تصل إلى 138%.

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و قال عسل أنه تم استحداث تطبيق نظام الباركود لسرعة ودقة الجرد السنوى والشهرى والمفاجئ على المحصلين لضمان سلامة و انتظام العمل بإدارات الكشف والتحصيل.