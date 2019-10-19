شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاج الطبيعى" تغلق 3 مراكز غير مرخصة بالقاهرة بعد إبلاغ النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن محافظة القاهرة خاطبت الدكتور سامى سعد النقيب العام، لإعلامه باتخاذها قرارات غلق 3 مراكز للعلاج الطبيعى، يتم إدارتهم من غير المتخصصين، ومنتحلى صفة أخصائى العلاج الطبيعى، وذلك بعد مخاطبة النقابة للمحافظة وإخطارها بعناوين تلك المراكز المخالفة.

وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة أكدت للمحافظة أن المراكز تعمل بدون ترخيص، داخل مراكز للتأهيل البدنى، مشيرا إلى أن مراكز التأهيل البدنى وصالات الألعاب الرياضية لا يحق لها استقبال مرضى أو وجود أجهزة علاج طبيعى، أو أدوية، ومنشطات، ويقتصر إطار عملهم على الأصحاء فقط، طبقا لقرار وزير الصحة، والشباب والرياضة.

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وأكد أمين صندوق العلاج الطبيعى، أن ذلك بهدف وقف عمليات الخداع والزيف، الذى يتعرض له بعض المرضى من غير المتخصصين وانتحال صفة.