"هيهز العالم".. "الآثار" تعلن تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تعلن وزارة الآثار، اليوم السبت، تفاصيل اكتشاف أثري كبير يضم خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، ويعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي جرى الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكشف مصدر بوزارة الآثار، عن تفاصيل الكشف الأثري المرتقب بالأقصر، موضحا أنها مقبرة كبيرة تضم 15 تابوتا ملونا ومومياوات بداخل هذه التوابيت، ويجرى العمل على فتحها لمعرفة كل التفاصيل الأخرى، قائلا: "كشف أثري هيهز العالم".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الكشف الأثري يفوق الخيال وسيكون له صدى عالمي كبير للغاية على الحركة السياحية بالصعيد، ما يحدث رواجا سياحيا كبيرا خلال الموسم الشتوي الحالي والأعوام المقبلة.