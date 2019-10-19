شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته واشنطن.. مدبولي يلتقي رئيس Adtran المتخصصة في الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس شركة Adtran الأمريكية المتخصصة في مجال الاتصالات.
وحضر اللقاء وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات، وسفير مصر في واشنطن.
وخلال اللقاء عرض رئيس الشركة مقدمة عن أعمال الشركة التي تعمل منذ ٣٥ عاماً، ومقرها ولاية ألاباما الأمريكية، ولها أفرع في عدد من الدول الأوروبية، والهند، وأستراليا.
كما شرح طبيعة أعمال الشركة في مجال الاتصالات والألياف الضوئية، بما في ذلك التعاون القائم مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء شبكة اتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه قدم وزير الاتصالات شرحاً وافياً حول التطور الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية، بالشكل الذي أصبحت معه مصر إحدى الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وهو ما يؤهلها لاستقبال استثمارات عالمية في مجال الاتصالات.
ورحب رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة Adtran في العاصمة الإدارية، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بالاستثمار المباشر في مجال إنتاج وتصنيع مهمات الاتصالات المختلفة، واستغلال ما تمتلكه مصر من اتفاقات تجارة حرة مع مناطق مختلفة من العالم، لتصدير منتجات الشركة إلى تلك المناطق.
كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمتابعة ملفات التعاون المقترحة مع الشركة في الفترة القادمة.
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