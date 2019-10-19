شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة الداخلية»: لدينا 32 ألف مخبز تمويني تفوق احتياجات الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لدينا 32 ألف مخبز تمويني تفوق احتياجات الناس، ووصلنا في فترة إلى أنه أصبح بين المخبز والمخبز مخبز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده في البحيرة على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجيستية بالبحيرة، موضحًا خلاله إنه سيتم إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية عقب الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، واعترف عشماوي أن القطاع الخاص اكفأ من القطاع الحكومى في إدارة المشروعات الخاصة بالسلع لعدة اسباب حيث ان لديه سلاسل إمداد جيدة ولذلك يتم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف «عشماوى» أن تكلفة إنتاج السلع في القطاع الخاص أقل من تكلفة الإنتاج في القطاع الحكومى لأن التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الخاص أحدث من المستخدمة في القطاع الحكومي، موضحا أن التكلفة الخاصة بالإنتاج في القطاع الحكومي ممثلة في العنصر البشري مما يعمل على زيادة سعر المنتج.

وأكد «عشماوى» أن الوزارة تطرح 6 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، توفر 120 ألف فرصة عمل في المحافظات، وأنه تم اختيار محافظة البحيرة لإقامة ثلاث مشروعا جديدة تجارية ولوجستية وجملة بمساحة إجمالية 86 فدان وباستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

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وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية بالمجمعات الاستهلاكية عن مثيلاتها في القطاع الخاص له عدة أسباب، موضحا أنه يتم استيراد 70% من السلع في المجمعات الاستهلاكية وهي مرتبطة بالأسعار العالمية.

قال «عشماوي» إنه خلال الـ 6 أشهر الماضية تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بمتوسط 20% نتيجة تقليل حلقات التداول وزيادة المنافذ والمعروض، مؤكدًا أن اسعار الفاكهة تراجعت بنسبة 25% والخضروات بنسبة 28% واللحوم والدواجن بنسبة 15%، كما شهدت سلعا أخرى غير أساسية انخفاض في الأسعار بنسبة 5%.

وأكد «عشماوي» إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة المعروض وكذلك المنافذ لذا تبنت مشروع جمعيتي الذي يقوم عليه الشباب، موضحًا أن المشروع يضم حتى الآن 5 ألاف منفذ، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوريد معظم احتياجات تلك المنافذ.

ولفت «عشماوى» إلى أن الجهاز يعمل أيضا على جذب الاستثمارات في مشروعات المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجملة من أجل تقليل الوسطاء في حلقات التداول بما يقلل من سعر التكلفة، ويتم توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات حسب احتياجات المستثمرين.

وأكد حازم الديب شركة المنظمة والمطور التجاري لمشرع المنطقة اللوجيستية، ان مول العروبة سيتم انشاءه على 4 مراحل، مرحلة أولي 15 شهر والمرحلة الثانية 30 شهر والمرحلة الثالثة 40 شهر والمرحلة الرابعة 48 شهر وبتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه تضم منطقة تجارية وسلاسل تجارية وتوكيلات سيارات ومنطقة بنوك ومجمعات ترفيهية وتوفر 17 الف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ان المول التجاري يضم 3 آلاف عامل يومي محطة خدمة سيارات ومول كارفور.

وقال محمد الشريف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة MWS لتطوير الاستثمار التجاري، إنه من المستهدف الانتهاء من مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجستية بالبحيرة «داون تاون دمنهور» على مساحة 109.2 ألف متر مربع خلال 3 سنوات، موضحا أن حجم استثمارات المنطقة تصل لنحو 3 مليارات جنيه وتوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل موسمية.