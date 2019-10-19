شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مليار و264 مليون جنيه لتطوير شبكات محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن حجم الاستثمارات فى الشركة بلغ مليارًا و264 مليون جنيه، كما تم توصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات القومية. وأضاف «عسل»، فى تصريحات صحفية، أن أبرز تلك المشروعات التى تقع ضمن نطاق الشركة فى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط هى: الإسكان الاجتماعى زايد بجمصة، وجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ومنطقة سندوب بمدينة المنصورة، والمنزلة، ونبروة، والامتداد العمرانى برأس البر، وكفر سعد، والزرقا، وشطا، وكذلك مشروعات المنصورة الجديدة، و108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومدينة الأثاث بدمياط، وجامعة دمياط الجديدة، والرمال السوداء ببلطيم، وإنارة الطريق الدولى الساحلى ببلطيم. كما تقوم شركات الكهرباء بإمداد التيار لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات الرى المطور والحقلى، ومحطات الخلط الوسيط وتبلغ 48 محطة بنسبة 52.2% من إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية، ومشروع إعادة تأهيل بحيرة المنزلة، وتعديل شبكة الجهد المتوسط والمنخفض المتعارضة مع إنشاء طريق ترعة السلام - السرو، ومزلقانات السكة الحديد، والمدارس، وكبائن الاتصالات. وأشار إلى أنه يتم إعداد الدراسات الفنية لكل العمليات التى تقوم الشركة بتنفيذها طبقًا للاحتياجات، لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات، ما يؤدى إلى رفع كفاءة الشبكات، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، من بينها تفعيل مركز تلقى الشكاوى (call center) على الرقم الموحد (121)، ونشر ثقافة التعامل مع الخط الساخن للمشتركين.