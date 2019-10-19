شكرا لقرائتكم خبر عن «مصريون بالخارج» يستعدون للاستثمار بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عدة مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية».

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وفى أولى ثمار المؤتمر، وعقب الزيارة، أبدى عدد من المستثمرين بالخارج، استعدادهم للاستثمار بالعلمين الجديدة.

وتفقدت السفيرة نبيلة مكرم والوفد المشارك بالمؤتمر، فى نسخته الخامسة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، مشروع الأبراج المطلة على ساحل البحر المتوسط، ومشروع المدينة الترفيهية المكون من ٤٢ منشأة، كما تفقدوا الممشى السياحى المطل على ساحل البحر ومارينا اليخوت. وأعرب أعضاء الوفد من المستثمرين عن انبهارهم بما شاهدوه من مشروعات تنموية مختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

فى سياق مواز، تفقدت وزيرة الهجرة، أمس، يرافقها مستثمرون ورجال أعمال من المصريين بالخارج، والمشاركون فى مؤتمر «مصر تستطيع»، الحى الحكومى، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنقل صورة حية لما تم فى مصر من إنجازات حقيقية.