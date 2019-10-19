شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: المياه قضية حياة للشعب المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على رفض مصر المطلق أى مساس بحقوقها فى مياه النيل، مشددًا على أن مصر فى الوقت ذاته لم ولن تقف ضد جهود التنمية فى حوض النيل، إذ سبق لها الإسهام فى مساعدة دول الحوض على بناء سدود.

وجاء ذلك، فى كلمة للدكتور مدبولى، فى معهد الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز الفكر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات زيارة رئيس الحكومة ووفد وزارى رفيع المستوى للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال اللقاء، عرض «مدبولى» جوانب ملف سد النهضة بشكل مفصل، وثوابت الموقف المصرى، مستعرضًا المشاورات التى أجراها حوله مع مسؤولى الإدارة الأمريكية والكونجرس خلال الزيارة.

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فى السياق نفسه، التقى رئيس الحكومة بالنائبين الديمقراطى والجمهورى، داتش روبريسبرجر وجيف فورتنبيرى، الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء مصر فى مجلس النواب الأمريكى، حيث شرح أسس وثوابت الموقف المصرى من السد الإثيوبى، موضحًا الأهمية المحورية له باعتبار المياه قضية حياة للشعب المصرى.

وأشار «مدبولى» إلى المباحثات التى أجراها مع نائب الرئيس، مايك بنس، حول هذا الملف، حيث أعرب النائبان عن تفهمهما ثوابت الموقف المصرى من قضية المياه، خصوصًا أن النيل هو مصدر المياه الوحيد للبلاد، مؤكدين دعمهما القضايا التى تهم مصر فى مجلس النواب.

فى سياق آخر، قال «مدبولى» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم الحكم فى أوضاع اقتصادية صعبة تنذر بانهيار محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة، وهو ما تم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع الصندوق، حيث تم تنفيذ البرنامج بنجاح، ما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع الاحتياطى النقدى.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولى الحصول على قرض جديد لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى ممدد، إذ إنها ليست فى حاجة لذلك، كما أن الاقتصاد يتحسن بشكل مستمر، موضحًا، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، من واشنطن، أن الحكومة تسعى للاتفاق مع الصندوق على الحصول على دعم فنى للإصلاح الهيكلى للاقتصاد والمؤسسات.