شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للطفولة» ينتهى من وضع الخطة الوطنية للقضاء على العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المجلس القومى للطفولة والأمومة، مساء أمس الأول، برئاسة الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس، أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية بعد الانتهاء من وضعها.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى- فى اجتماع الفريق الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال، بحضور ممثلى الجهات المشاركة فيه بداية من مكتب النائب العام ومنظمة «يونسيف مصر» والمجتمع المدنى الدولى والوطنى- إن تشكيل هذا الفريق الذى يضم كل الوزارات والجهات المعنية، الحكومية والأهلية والخبراء المشاركين فى وضع الإطار الاستراتيجى الذى تضمن كافة الإجراءات، لمواجهة كل أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال فى الأسرة والبيئة المدرسية ووسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت.

وأضافت «العشماوى» أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال، حيث تم تشكيل «اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث» برئاسة مشتركة بين المجلسين القوميين للطفولة وللمرأة، فقد أسفرت هذه اللجنة عن إطلاق حملة «احميها من الختان» التى وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد، وهى اللجنة المستمرة فى عملها حتى يتم القضاء تمامًا على هذه الجريمة.

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وأشارت «العشماوى» إلى أنه استكمالًا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف «أولادنا»، تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار «بالهداوة مش بالقساوة»، وذلك فى 29 سبتمبر الماضى بالتعاون مع يونسيف مصر وتمويل الاتحاد الأوروبى، حيث يتم بث رسائل الحملة عبر «السوشيال ميديا» وبعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، خصوصًا الوالدين ومقدمى الرعاية، من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية وتقديم الاستشارات لهم عبر خط نجدة الطفل «16000» المجانى.

ولفتت «العشماوى» إلى أن المجلس يخطو خطوات سريعة فى ملف تمكين الفتيات وتقليل التمييز ضدهن، حيث تم فى 10 أكتوبر الجارى بالتعاون مع يونسيف إطلاق موجز سياسات بعنوان «تمكين البنات»، يتضمن أدلة تعزيز السياسات التى تهدف لتمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات «دوّى» التى أطلقها المجلس بالتنسيق مع «يونسيف» وبالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات.

وأشادت رئيس المجلس القومى للطفولة بدور النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان ملاحقة ومعاقبة وإنفاذ القانون ضد من يمارسون العنف ضد الصغار.

من جانبه، أشار المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إلى أن المستشار الصاوى أصدر أمرًا بتفعيل كل الكتب الدورية، ومنها الكتاب الدورى رقم «7» لسنة 2018 الخاص بدور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

وشدد السيد فضل الحق، نائب ممثل يونسيف مصر، على أهمية تشكيل الفريق الوطنى المعنى بإنهاء العنف ضد الأطفال، منبهًا إلى دعم المنظمة الكامل لكل أنشطة المجلس القومى.