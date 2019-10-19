شكرا لقرائتكم خبر عن وصول «أقدم عربة ترام» فى مصر الجديدة إلى حديقة قصر البارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة فى القاهرة، أمس، إحدى أقدم «عربات الترام» الذى كان وسيلة الانتقال الرئيسية داخل الحى خلال القرن الـ20، والذى أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية له.

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وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، المشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إنه تم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامية من حديقة القصر لاستقبال العربة، عن طريق تثبيت قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد، لافتًا إلى أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، ستخضع العربة لأعمال الترميم ورفع الكفاءة، لاستعادة رونقها وإظهار صورتها الأصلية التى كانت عليها فى عصر البارون إمبان؛ لتدخل ضمن سيناريو العرض الخاص بالمعرض الذى سيقام داخل القصر عن تاريخ حى مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور، والذى يأتى فى إطار مشروع إعادة توظيف قصر البارون إمبان الذى تنفذه وزارة الآثار، بالتعاون مع السفارة البلجيكية وجمعيات المجتمع المدنى فى مصر.

وأضاف «سمير»، أن اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى اختارت العربة لعرضها ضمن المعرض، لتروى قصة إنشاء أول خط للترام فى مصر، والذى أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية لحى مصر الجديدة، كما أنها ستسلط الضوء على حركة التطور العمرانى الذى ابتكره البارون إمبان، لجذب السكان إلى الحى الجديد الذى بناه فى القاهرة.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن العربة إحدى عربات (الترام الحمراء) الذى كان وسيلة الانتقال الرئيسية داخل الحى، وقد أنشأه البارون إمبان (ملك الترام فى العالم) لهذا الغرض، بينما كان (الترام الأبيض) للانتقال من المدينة الجديدة إلى القاهرة.