شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتح تحقيقا عاجلا في احتجاز طالبة بمدرسة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فتح تحقيق عاجل في واقعة احتجازالطالبة هيام عصام أبوالرجالة، الطالبة بالصف الخامس الابتدائى داخل مدرسة غرب تيرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عقب انتهاء اليوم الدراسي. Advertisements وقالت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم تحويل جميع المتسببين عن الواقعة للشؤون القانونية واستبعاد مدير المدرسة ومدرس الحصة الأخيرة ومسؤولي الاشراف المدرسي والأمن والفراش وإحالتهم للتحقيق. وتوجهت لجنة من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمنزل الطالبة وتهدئتها وتقديم الاعتذار لها ولأسرتها والتأكيد على حصولها على حقها الأدبي والمعنوي. وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للطالبة محجوزة داخل المدرسة قائلين أن إدارة المدرسة قفلت عليها الفصل والمدرسة ونسيتها بعد قيامها بكنس الفصل بسبب قلة العمال، وقام أحد الأشخاص بالقفز من سور المدرسة لإخراج الطالبة وإنقاذها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يفتح تحقيقا عاجلا في احتجاز طالبة بمدرسة بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.