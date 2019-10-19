شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن 3 مناطق فى قنا لإجراء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سيجرى فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق، هى "العبابدة، مدرسة السلام، منطقة 16"، وذلك اليوم السبت لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
وأكدت الشركة، أنه ستجرى عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة التى تتم بصفة دورية بكافة مراكز وقرى ومناطق المحافظة.
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