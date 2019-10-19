شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. محامى المتهم يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محامي المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح".

وقال،"قررنا عدم الحضور في الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجاري".

كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاث آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.