شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن محور الملك سليمان أو ما يعرف بمحور ترعو الزمر، الجارى تنفيذه لتخفيف الاختناقات المرورية فى شوارع ومحاور محافظة الجيزة خصوصًا فى الهرم وفيصل، وربط شمال وجنوب الطريق الدائرى. وتجرى متابعة تنفيذ محور (الملك سلمان) ترعة الزمر فى المرحلة الأولى من المنيب إلى الوراق. 1ـ المحور الجديد يمتد بطول 12 كم. 2ـ ينطلق من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب حتى القوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة. 3ـ المحور يسير على المسار المغطى لترعة الزمر. 4ـ المحور الجديد عبارة عن كوبرى علوى. Advertisements 5ـ المحور يتقاطع شوارع مستشفى الصدر والثلاثين وخاتم المرسلين وشارع الهرم وشارع فيصل ومحور صفط اللبن وشارع جامعة الدولة العربية وشارع ناهيا ومحور 26 يوليو وشارع مطار إمبابة. 6ـ تكلفة المشروع تصل إلى 3.8 مليار جنيه. 7ـ بدأت أعمال تنفيذه فعليا منذ شهور. 8ـ يهدف المشروع إلى حل الكثافات والمشاكل المرورية بمحافظة الجيزة. 9ـ المحور الجديد سيقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن. 10ـ المحور الجديد يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة. 11ـ سيكون طريق حر بدون تقاطعات مرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.