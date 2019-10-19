شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة "التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة "التضامن " تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية لذوى الإعاقة التموين تفتح منافذ المجمعات اليوم لطرح السلع والأسماك للمواطنين التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية Advertisements البابا تواضروس يزور مجلس الشيوخ البلجيكي دار الإفتاء: ردود أفعال إيجابية من العلماء بعد نجاح المؤتمر العالمى للإفتاء نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل عضو بـ"الأطباء": دعم المنشآت الطبية بأفراد أمن يخفض 50% من الاعتداءات "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل × 10 معلومات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.