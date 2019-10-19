شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: حصاد 2.697 مليون متر مكعب من مياه السيول فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تقدير كمية حصاد مياه الأمطار التى سقطت فى جنوب سيناء حتى الآن بنحو 2.697مليون متر مكعب للأماكن التى تم الوصول اليها حتى الآن.

وأضاف التقرير أن مهندسى الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء والمقيمين بالعمليات الجارى تنفيذها بمنطقة نويبع يقومون بمتابعة منشآت الحماية المقامة و حوض وادى وتير على مدار الساعة، بناء على تكليفات وزارة الرى بمتابعة هطول الأمطار والسيول وحالة منشآت الحماية بجنوب سيناء .

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الجدير بالذكر أن قطاع المياه الجوفية نفذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين والتى تضمنت انشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%)، وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%)، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).