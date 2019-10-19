شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق غدا مبادرة جديدة لتشغيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة التضامن الاجتماعىّ غدا الأحد مبادرة جديدة " حياة " لتشغيل الأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة وذلك فى إطار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة سواء فى تقديم مساعدات الدعم النقدى شهريا او من خلال توفير فرص عمل لهم وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعى، حرصاً من الطرفين على إدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى. وأعلن الطرفان عن مبادرة " تحديات الابتكار لذوى الإعاقة التى ستكشف من خلال فكرة الابتكار التشاركي حلولاً للتغلب على معوقات توظيف الأشخاص ذو الإعاقة وسوف تحظى الأفكار الرابحة بالمساعدة والتوجيه من خلال حاضنات الأفكار وفرص التمويل أو من خلال ربطها بعملاء جدد أو شراكات جديدة، لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل ولأول مرة على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة. Advertisements

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