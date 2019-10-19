شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات من السحب العالية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء مائلة للبرودة في مختلف المناطق، وباردة نسبياً فوق الجبال والسهول الشرقية .

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً في معظم المناطق ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية مع تواجد للغيوم المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.