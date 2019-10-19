الأحد.. ​مصر تستضيف الدورة العاشرة لمؤتمر "القصة الشاعرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنظم مصر المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة تحت عنوان "القصة الشاعرة بين سيكولوجية الإبداع والنص الجامع"، والذي تستضيفه جمعية مصر الجديدة، الأحد والاثنين 20 و21 أكتوبر الجاري في مكتبة المستقبل.

وحسب بيان، اليوم، ينظم المؤتمر بالتعاون مع "دار النسر الأدبية" وبالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبرئاسة الدكتور منير فوزي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، وكيل كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وبرئاسة شرفية للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وأمانة الأستاذ الدكتور محمد حسن غانم، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان، والشاعر الناقد الدكتور أحمد صلاح كامل، الأمين المساعد لمؤتمر أدباء مصر، والمقررون الدكتور أحمد فرحات، والدكتور السيد خلف، والدكتور محمد صلاح زيد.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن المؤتمر يهدف في نسخته العاشرة لتأكيد دور الأدب في الارتقاء الإنساني، وتدشين مشروع ثقافي متكامل لفن القصة الشاعرة كإبداع إنساني عربي في المقام الأول، كما يهدف إلى التفاعل الثقافي مع الآخر، وخلق روح التنافس، ودعم أدب القصة الشاعرة وترجماته إبداعًا ونقدًا، مع إلقاء الضوء على النماذج والكتابات الجديدة لتأكيد معاصرة هذا الجيل الذى لا ينفصل عن أصالته.

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وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركات واسعة من المؤسسة الرسمية، والمجتمع المدني، بحضور مبدعين ونقاد وباحثين أكاديميين، وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي من مصر وبعض الدول العربية؛ لدعم فن كتابي جديد مصري عربي المنشأ إنساني الرسالة.

من جانبه، قال فؤاد عدلي، مدير مكتبة المستقبل إن المحور الرئيسى للمؤتمر هو الحداثة الرقمية والتفاعل المجتمعي (قراءة في التأثيرات المتبادلة بين معطيات القصة الشاعرة والمضامين السيكولوجية)، والذي يتفرع إلى عدد من المحاور الفرعية في مقدمتها القصة الشاعرة والحداثة.. نظرية التلقي نموذجًا. القصة الشاعرة .. الواقع والمأمول.القصة الشاعرة بين حداثة الأسلوب والغائية الأصالية.. الإنسان والمسكوت عنه في فن القصة الشاعرة.. الأجناس الأدبية الجديدة بين النظرية والتطبيق.

وأوضح عدلي أن برنامج المؤتمر يتضمن عدة جلسات وأمسيتين، ويشارك فيه عدد من المبدعين والنقاد فى مصر وبعض الدول العربية، وسيتم تكريم عدد من الرموز فى مصر والوطن العربى. ​