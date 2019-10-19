محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: يستعد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيًا، وذلك وفقًا لقرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرًا. وننشر فيما يلي القائمة الكاملة لأسماء أبناء الصحفيين المتفوقين:

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل تكريمهم.. ننشر كشوف أسماء أبناء الصحفيين المتفوقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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