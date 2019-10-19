مفتي الجمهورية: استهداف الجماعات الإرهابية لدور العبادة يعكس فكرها الظلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أثناء أداء صلاة الجمعة، داخل مسجد فى منطقة هسكى مينه بولاية ننجرهار شرقى أفغانستان مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مفتي الجمهورية في بيان الليلة: إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للمساجد ودور العبادة و للآمنين في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

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وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم و الأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.