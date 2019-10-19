عبدالعال يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقدت في بلجراد عاصمة جمهورية صربيا في الفتر من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري .

وشارك عبدالعال، خلال أعمال الجمعية في 5 اجتماعات للجنة التنفيذية للاتحاد والاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية، واجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وجلسات الجمعية العامة المتعددة، و4 اجتماعات للمجلس الحاكم للاتحاد بالإضافة إلى الجلسة الختامية.

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والتقى عبدالعال، مع رؤساء برلمانات صربيا والجزائر وتشيلي وقبرص ومالاوي والنمسا وأوغندا وكينيا، وتبادل وجهات النظر معهم لتوحيد الرؤى البرلمانية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون على الصعيد البرلماني والتنسيق وتبادل وجهات النظر في القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وحضر أعمال الاتحاد البرلماني الدولي أكثر من 1700 شخص يمثلون وفود برلمانية لـ 140 دولة منهم ما يزيد على 70 رئيسا للبرلمان.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزى عبدالبارى أمين عام المجلس، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وومارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة رانيا علواني وحسن عمر حسنين، ومحمود رشاد موسى.