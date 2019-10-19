أخبار مصر | مفتي الجمهورية يدين حادث استهداف مسجد في أفغانستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يدين حادث استهداف مسجد في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابي الذى وقع أثناء أداء صلاة الجمعة، داخل مسجد فى منطقة هسكى مينه بولاية ننجرهار شرقى أفغانستان ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ستين شخصا وإصابة العشرات.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة: إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للمساجد ودور العبادة وللأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل