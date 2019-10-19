مصر | شاب يطعن سائق توك توك بمطواة في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب يطعن سائق توك توك بمطواة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طعن شاب، سائق توك توك، محدثًا إصابته بجرح نافذ، وسرق متعلقاته وفر هاربا بمنطقة المطبعة، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بقيام شاب بطعن سائق توك توك، وسرقته بمنطقة المطبعة، نطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان تبين أنه حال استقلال شاب توك توك صحبه قائده، طعن الشاب الاخير، بمطواه كانت بحوزته، محدثا إصابته بجرح نافذ برقبته، وسرق متعلقاته وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجار التحفظ على كاميرات المراقبه المركبة بمكان الواقعة، لسهولة الوصول إلى مرتكب الجريمة وسرعة القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.