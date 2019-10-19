رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا أمريكيًّا إنجيليًّا رفيع المستوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، الجمعة، بمقر الهيئة الإنجيلية، وفدًا أمريكيًّا انجيليًّا رفيع المستوى، يمثلون قيادات كنائس إنجيلية أمريكية، وبعض قيادات المجتمع المدنى الأمريكى، وعلى رأسهم الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس هيئة "leading the way" ومالك قناة الملكوت.

وقال رئيس الإنجيلية "إن الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الهامة التى نعتز بها، ونحاول من خلالها بناء الجسور وتقديم رؤية صحيحة لما يحدث فى مصر، وفهم التطورات التى تحدث داخل المجتمع الأمريكى".

وأضاف زكى "أصبحت هناك ضرورة لتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع الدينى المصرى والأمريكى لدى الطرفين، لا سيما عقب انتشار الشائعات واستغلالها فى وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا "أن مثل هذه اللقاءات الودية التى تعقد مع عدد من القيادات الإنجيلية المصرية والأمريكية، تساهم فى توضيح الصورة من أجل مستقبل الاستقرار والسلام المجتمعى".

حضر اللقاء قيادات سنودس النيل الإنجيلى، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.