شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يستقبل البابا تواضروس داخل قصر الإليزيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيسى الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، داخل قصر الإليزيه، والوفد المرافق له، حيث صحبهم الرئيس الفرنسى في جولة داخل قصر الإليزيه.

ويزور البابا حاليا فرنسا وبلجيكا في رحلة رعوية، حيث زار الأقباط ودشن كنائس في فرنسا وبلجيكا.