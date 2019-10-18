شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الجديدة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجمعة، مستشفى طور سيناء العام ومركز صحة الأسرة برعاية الطفولة والأمومة والمركز الحضري بمدينة طور سيناء الطور.

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رافقها المحاسب فوزي همام، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، لمتابعة عملية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتقت وزيرة الصحة بجميع العاملين في الصحة بمدينة الطور، وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام للمحافظة واستمعت إلى مطالبهم.

كما أشادت بجميع العاملين في صحة مدينة طور سيناء على المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال تطبيق مبادرة فيروس سى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة مطالبة الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا للتطبيق الفعلى. شارك في الجولة أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب.