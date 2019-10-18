شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفرالشيخ» تستبعد مدير مدرسة في واقعة احتجاز طفلة بالفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، استبعاد مدير مدرسة بسبب احتجاز تلميذة قرابة الساعة بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الحامول التعليمية.

وقالت «كشك» إنها رصدت ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التلميذة وقررت استبعاد مدير المدرسة لتقصيره في أداء مهام عمله وفتح تحقيق فوري وعاجل مع المشرف العام ومعلم فصل الطالبة في الحصة الأخيرة ونوبتجي الأمن، وسيتم رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وآدميتها، مؤكدة أنها تشعر بالحزن تجاه ما حدث للطفلة، وسينال كل مسؤول الجزاء المناسب.

وأضافت أن ما تداولته بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الطفلة كانت تنظف الفصل لا أساس له من الصحة، فالطفلة عادت لفصلها لنسيانها بعض كتبها وأُغلق الباب عليها.