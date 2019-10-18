شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الدقهلية» لـ«المصري اليوم»: المحافظة خالية تمامًا من الالتهاب السحائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إصابة تلميذ بالصف الأول بمدرسة هشام بركات بطلخا بالالتهاب السحائي، مؤكدا أن التلميذ مصاب بالتهاب فيروسي بالدماغ اسمه «encephalitis»، وليس التهاب سحائي والمعروف بـ «meningitis».

وقال «مكى»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «الدقهلية خالية تماما من الالتهاب السحائي، ولم تظهر بها أي حالات، والفيصل مع أي أعراض مشابهة لأعراض المرض هو التحاليل، والطفل محمد رضا عبدالكريم، 7 سنوات بالصف الأول بمدرسة هشام بركات، دخل مستشفى الأطفال وتم تحويله لمستشفى الحميات بتاريخ 16/10/2019 وكان يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وتغيير نسبى بالوعى، وعلى الفور تم دخوله العناية المركزة بالمستشفى، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمطابقة لحالة الطفل ساعة الدخول، وتم إعطاؤه العلاج اللازم، وتبين من كل الفحوصات التي أجريت له من ساعة الدخول وأثناء المتابعة وحتى تاريخه تؤكد عدم إصابته بالالتهاب السحائي، والحالة مازالت تحت الملاحظة وسيتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي ليكون تحت عناية مستمرة من الأطباء حتى يتخطى مرحلة المرض».

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وأضاف وكيل الوزارة: «هناك شائعات مقصودة لإرباك العملية التعليمية وإثارة الذعر بين الأسر من وجود أمراض وهذا كلام غير صحيح، وحضرت لجنة من وزارة الصحة لمراجعة مستشفى الحميات والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة الطبية وباشرت حالة الطفل وأشادت بالمجهود المبذول وبطاقم العمل بالمستشفى».

يذكر أن شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بإصابة تلميذ بمدرسة هشام بركات بطلخا بالالتهاب السحائى وحذرت صفحة خاصة بمجلس أمناء المدرسة من انتشار المرض ودعت أولياء الأمور توخى الحذر مما أثار الذعر بين المواطنين.

وأبلغ عدد من المواطنين، الأمن الوطني بالمحافظة، بقيام سيدة بالاتصال بأولياء الأمور لحثهم على عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة بسبب انتشار فيروس الالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس وهو ما نفته مديرية الصحة جملة وتفصيلا وحذرت من تداول تلك الشائعات.