شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار يتلقى تقريرًا حول فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول عالمياً في نشر الوعي بريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه د.عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حول فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتي عقدت مساء الخميس بالعاصمة الفنلندية هليسنكي.

وأشار التقرير إلى نجاح جامعة الإسكندرية في تقديم نموذج متفرد عالميًا خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر، حيث نجحت جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني على مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية إلى جامعة متسقة مع طلابها.

Advertisements

وأوضح التقرير أن الدكتور عصام الكردي، تسلم جائزة المركز الأول خلال الاحتفالية الكبيرة التي شارك فيها ١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم، والتي أقيمت بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، التي أسسها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران.

من جانبه، أكد الدكتور الكردي، عقب تسلمه الجائزة، أن التجربة بدأت في الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، في تنفيذ مقرر إلزامي على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.

وقدم د.الكردي الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال، المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكير تتسم بالواقعية في البحث عن وظيفة مناسبة، بجانب نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

في سياق متصل، أشار الدكتور هشام جابر إلى أن الجامعة قامت باختيار مقرر معتمد من مؤسسة Pearson البريطانية، وقام بالتدريب والاعتماد شركة Certiport من خلال الوكيل المعتمد في مصر شركة Skills Plus، والتي قامت بتدريب وتخريج واعتماد نحو ٧٠ من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين في مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم ١٧٠ ألف طالب، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تجربة مبدئية على ألف طالب وحققت نجاحًا كبيرًا.