شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 254 ألف حالة إزالة للتعديات منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات متضمنا إزالة 254 ألفا و486 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية والمصارف الزراعية بمختلف المحافظات، منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل عام 2015، منها إزالة 420 حالة تعدٍ خلال الأسبوع على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد 131 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد 133على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد 156إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (١٣١) إزالة شملت عدد (٣٢) إزالة بمحافظة الغربية وعدد ٦ بمحافظة المنوفية وعدد ١٣ بمحافظة البحيرة وعدد ١٩ بمحافظة كفر الشيخ وعدد (٤٢) ازالة بمحافظة الدقهلية وعدد ٢ بمحافظة بني سويف وعدد ١٦ بمحافظة المنيا وعدد (١١) ازالة بمحافظة اسيوط وعدد (٤) ازالات بمحافظة سوهاج وعدد (٩) ازالات بمحافظة قنا وعدد (٢) ازالة بمحافظة الاقصر وعدد (٧) ازالات بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل ازالة ما يقرب من 49 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى الآن.

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من جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 9 اكتوبر- 16 اكتوبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ عدد (133) إزالة شملت إزالة عدد (28) بمحافظة الغربية وعدد (24) بمحافظة القليوبية وعدد (12) بمحافظة المنوفية وعدد (17) بمحافظة الدقهلية وعدد (20) بمحافظة اسيوط وعدد (22) بمحافظة سوهاج ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (133444) إزالة.

بينما أضاف المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت (156) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (4) محافظات.

وأوضح مدين: «تضمنت الحملة تنفيذ عدد (134) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بعدد (60) إزالة– الدقهلية بعدد (74) إزالة، إلى جانب تنفيذ عدد (22) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظتي أسيوط بعدد ( 18) إزالة- سوهاج بعدد (4) إزالة، وبهذا تصبح محافظة (الدقهلية) أعلى محافظة في تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر سبتمبر بعدد (74) إزالة ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 72092).

وتنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.