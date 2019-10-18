شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين تفجير مسجد بأفغانستان.. ويؤكد: أشد أنواع الإفساد في الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الخسيس، الذي وقع الجمعة داخل مسجد بمنطقة هسكه مينه في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر أن سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين- من أشد أنواع الإفساد في الأرض، مشددًا على أن تلك الأعمال البغيضة تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.