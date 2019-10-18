شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الداخلى اللبنانى: إصابة 52 عنصرا أمنيا وتوقيف 70 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز" في خبر عاجل لها، أن قوى الأمن الداخلي في لبنان أعلنت عن إصابة 52 عنصرا أمنيا خلال المواجهات التي وقعت في بيروت اليوم.

وقالت قوى الأمن الداخلي في لبنان، إنه تم توقيف 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت.

وكانت قناة "إكسترا نيوز" أكدت في خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبناني ميال عون أعلن أنه سيبذل قصارى جهده لتخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين، وقال الرئيس اللبناني: أتفهم مطالب المتظاهرين وبدأنا سلسلة إجراءات لإصلاح الوضع بالبلاد.