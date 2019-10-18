شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يستقبل قداسة البابا تواضروس بقصر الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بقصر الإليزيه.
وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر، حيث أكد قداسة البابا على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات.
وعن أحوال الأقباط أشار قداسته إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد.
وعلى صعيد التعليم ركز قداسة البابا على أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربًا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.
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