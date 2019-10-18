شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: علاج 64 شخصا ونقل 530 حالة لم يتمكنوا من التوجه للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "ٍسكاى نيوز" في خبر عاجل لها، أن الصليب الأحمر اللبناني أعلن علاج 64 شخصا ونقل 530 حالة لم يتمكنوا من التوجه للمستشفيات بسيارات مدنية وإخلاء 17 أجنبيا من أحد فنادق صور إلى فنادق أخرى.
وكانت قناة العربية ذكرت أن قوى الأمن الداخلي اللبنانى أعلنت عن سقوط 17 جريحا من أفرادها باحتجاجات بيروت.
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