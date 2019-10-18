شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مغادرة المتظاهرين محيط القصر الرئاسى اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل ، مغادرة المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي اللبناني. وكانت قناة العربية ذكرت أن قوى الأمن الداخلي اللبنانى أعلنت عن سقوط 17 جريحا من أفرادها باحتجاجات بيروت.

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