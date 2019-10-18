شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: كثيرون يريدون تحويل سعد الحريرى لـ "كبش فداء " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني، إن كثيرين يريدون تحويل سعد الحريرى إلى كبش فداء ، موضحا أن الناس أمهلتنا كثيرا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل.
وأضاف الحريرى، في الخطاب الذى يلقيه الآن إلى الشعب اللبناني، تزامنا مع اندلاع مظاهرات فى لبنان ، أن ردة فعل المحتجين طبيعية إزاء الأداء السياسي للدولة، موضحا أن البعض ركز على تصفية الحسابات السياسية بدلا من الإصلاحات.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا : أحاول منذ 4 سنوات البحث عن حلول لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف، والانتظار لم يعد خيارا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.
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