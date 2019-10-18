شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدستورية العليا: المحكمة تصنيفها متقدم دوليًا وتأثيرها إيجابى عربيًا وإفريقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستورى المصرى ارتقى إلى مرتبة متقدمة فى تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عامًا لتصبح مؤثرة على المستويين العربى والإفريقى بريادتها.

جاء ذلك فى تصريح صحفى، الليلة الجمعة، على هامش الاحتفال بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى المصري، وتضمن الاحتفال تكريم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الحالي، والرؤساء السابقين المستشار حنفى على جبالي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار عدلى منصور (رئيس الجمهورية السابق)، والمستشار ماهر البحيري، والمستشار فاروق سلطان، بالإضافة إلى عشرات من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقين.

وأوضح المستشار سعيد مرعى أن اليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى فى مصر يعد مناسبة لتكريم رموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم، وكذلك القضاء الدستورى العربي، معتبرًا ذلك التكريم عرفانًا لهم بالجميل لمن منحوا المحكمة من جهد وعرق ليسطروا أحكامًا بمثابة نبراس يستفيد منه القضاء الدستوري.

وأضاف أنه سبق تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورموز القضاء الدستورى المصرى خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء المحكمة، منوهًا بأن تكريم اليوم يعد تكريما للعطاء المستمر لرموز المحكمة والقضاء الدستوري.

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وبشأن البروتوكولات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى المصري، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك التعاون يمثل إثراء للجوانب المشاركة فيه، وتعاون مثمر يسهم فى الارتقاء بأداء المحاكم الدستورية والعليا.

شهد الاحتفال، الذى أقيم مساء اليوم الجمعة، عدد من الرؤساء السابقين للمحكمة الدستورية العليا والنواب السابقين والحاليين لرئيس المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى المصري.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تحتفل غدًا السبت، بمرور 50 عامًا على إنشائها بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.

حيث يشهد الاحتفال – الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية - عقد عدد من اللقاءات الثنائية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا مع المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر علمى يناقش أهم التحديات والانجازات التى قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات (حماية الحقوق والحريات الدستورية فى العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي).