شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الارهابى على مسجد فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة⁩، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة اليوم في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 62 قتيلاً وعشرات الجرحى من المصلين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.