شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستبعد مدير مدرسة بكفر الشيخ بعد نسيان طالبة داخل فصلها وإغلاق المدرسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة كفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على خلفية غلق باب الفصل والمدرسة على طالبة نهاية اليوم الدراسى وتركها، بعد قيامها بتنظيف الفصل.
وقالت الدكتورة بثينة كشك فى تصريحات خاصة، أنه جار التحقيق مع مدير المدرسة والعامل النوبتجى ومعلم أخر حصة على الطالبة وكذلك التحقيق مع مشرف اليوم الدراسى.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لطالبة محبوسة داخل الفصل بعد انتهاء اليوم الدراسى ، مؤكدين أن والدها هو من بحث عنها ودخل المدرسة من أعلى السور لإنقاذها.
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