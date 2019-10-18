مكافحة المخدرات تضبط "ديلر" إستروكس في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الأستروكس بمنطقة المرج.

وتمكن العقيد وائل عرفان، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "م.ب.و"عاطل مقيم شارع حمودة، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر وزنت 2.140 كيلو جرام، ومبلغ مالي 445 جنيها إضافة إلى هاتفي محمول.

أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ونائبه اللواء حازم البدوي، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.