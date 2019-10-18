الأربعاء.. اتحاد الكتاب يُناقش "الحرية في الأشكال الشعرية العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ندوة بعنوان "الحرية في الأشكال الشعرية العربية"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة مساءً بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد فى الزمالك.

وتستضيف الندوة الشعراء والأدباء الآتيين: د.فوزي خضر، ود. أبو اليزيد الشرقاوي، وأحمد فضل شبول، وسعد عبدالرحمن، ومنى عمر. كما يشارك بالندوة د.خالد أبو الليل مقرر لجنة الحريات، وعضوا اللجنة د.أماني الجندي، ود.مصطفى عبدالغني، ويدير الندوة الشاعر عبدالناصر الجوهري، رئيس لجنة الحريات بنقابة اتحاد الكتاب.

يذكر أن الصالون الأدبي يُقام بشكل منتظم ويتميز بالتنوع ويحضره نخبة من المثقفين والمفكرين ورجال الأدب والثقافة في مصر.