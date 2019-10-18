مصر | اصابة شخصين فى حادث تصادم بشبرا الخيمة

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اصيب شخصين اثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بطريق ترعة الأسماعلية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بطريق ترعة الاسماعلية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفي ناصر العام وتولت النيابة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.

وعلي جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض بلاغ مزارع باختفاء نجله وتعرضه للاختطاف، حيث تبين عدم صحة الواقعة وأن المختفي أدعى الواقعة للحصول على أموال الفدية المطلوبة من والده.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من الرائد إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب، يغيد تلقيه بلاغا من "حسن م س" مزارع من عزبة المتلت، و"محمد ح م" بائع ألبان ومقيم ذات العنوان بقيام شخص غير معلوم بإرسال رسائل إلكترونية من حساب تحت مسمى (مجهول) على شبكة التواصل الاجتماعي تطبيق ماسنجر، بالتهديد بإلحاق الأذى بالمدعو "أحمد ح م" بائع ألبان "نجل الأول وشقيق الثاني"، وذلك منذ تاريخ 10 الجاري.

وعقب عودة الثاني من محل عمله بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، فوجئ برسالة تبلغه بوجود الدراجة النارية الخاصة بشقيقه (المتغيب) بمنطقة الدير دائرة المركز، حيث توجه وعثر عليها ولم يعد شقيقه لمسكنه حتى حينه ولم يتهم أحد بذلك.

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وقرر مدير امن القليوبية، تشّكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، حيث أمكن لضباط فريق البحث التوصل لعدم صحة البلاغ وقيام المجني عليه بالإتفاق مع "أحمد س ا" سن 29 عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وصديقته "شيماء ا ت" ربة منزل على اختلاق تلك الواقعة، نظرا لمروره بضائقه مالية ومحاولة التحصل من والده على أي مبالغ مالية وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهمان على إدعاء واقعة الخطف ومساومة والده على مبالغ مالية وإنشاء حساب وهمي على موقع فيس بوك لاستخدامه في إرسال رسائل تهديد، والاختباء بمحل إقامة الثانية وباستدعاء المتهم الأول وبمواجهته أقر بصحة ما أسفرت عنه التحريات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المتهم الأول أقر بصحتها وعثر بحوزته على قطعه من الحشيش المخدر تزن حوالي 10 جرام، وأضاف أنه هو من أنشأ حساب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسمى (مجهول) الذي أرسل من خلاله الرسائل الإلكترونية والصور التي يظهر بها وهو مكبل اليدين والقدمين لإيهام والده بصحة الواقعة، وذلك من خلال هاتف محمول خاص به تركه حوزة المتهمة الثانية.

كما جري بإرشاده التوجه إلى مسكن المتهمة الثانية وضبطها وبمواجهتها اقرت بصحة ما جاء بالتحريات، وعثر بالشقة على الحبال المستخدمة لتقييد المذكور في الصور الفوتوغرافية المرسلة لأهله وكذا الهاتف المحمول وجرى التحفظ عليهم

وحرر محضررقم 5349 إداري مركز شرطة قليوب لسنة 2019 بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

