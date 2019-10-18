أخبار مصر | عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت كشك في تصريحات خاصة، إلي أنه تم احالة كل من النبطشي والمشرف ومعلم الحصة الأخيرة؛ للتحقيق حتى الانتهاء من التحقيق وتقصي الحقائق.
وكان قد تداول الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أنه تم حبس الطالبة من الساعه الواحدة ظهرًا حتي الثالثة عصرًا داخل الدور الثالث بعدما تم نسيانها وهي تقوم بكنس الفصل نظرًا لقلة عدد العمال.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة محاسبة المقصرين واتخاذ الاجراءات تجاههم .
وفي سياق آخر، استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناشدة أولياء أمور وطلاب مدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا "مدرسة لم ينجح أحد" بإعلان نتائج 31 طالب وطالبة عقب حكم المحكمة بنجاح جميع الطلاب.
ومن جانبه قال المهندس على غريب ولى أمر أحد الطلاب، إنه تم إخطارهم، أنه سيتم تسليم الشهادات للطلبة يوم السبت ثم التوجه على التنسيق مباشرة.