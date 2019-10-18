أخبار مصر | عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة التابعة لمركز الحامول على خلفية واقعة حبس طالبة داخل المدرسة بعدما قامت بكنس الفصل.

وأشارت كشك في تصريحات خاصة، إلي أنه تم احالة كل من النبطشي والمشرف ومعلم الحصة الأخيرة؛ للتحقيق حتى الانتهاء من التحقيق وتقصي الحقائق.

وكان قد تداول الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أنه تم حبس الطالبة من الساعه الواحدة ظهرًا حتي الثالثة عصرًا داخل الدور الثالث بعدما تم نسيانها وهي تقوم بكنس الفصل نظرًا لقلة عدد العمال.

Advertisements

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة محاسبة المقصرين واتخاذ الاجراءات تجاههم .