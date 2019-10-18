أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالبة "كنس الفصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالبة "كنس الفصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان قد تداول الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أن تم حبس الطالبة من الساعه الواحدة ظهرًا حتي الثالثة عصرًا داخل الدور الثالث بعدما تم نسيانها وهي تقوم بكنس الفصل نظرًا لقلة عدد العمال.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة الطالبة هيام عصام بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة تابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ والتي تم حبسها داخل الفصل بسبب "كنس الفصل".

توجهت لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسئولي جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشرطة التعمير إلى مركزاً للدروس الخصوصية تحت مسمي "سمارت" بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبعد الفحص وجد أن المبني مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ومركز الدروس الخصوصية يشغل الدور الثالث والمكون من 10 قاعات القاعة تحوي ما بين 50 و 500 طالب.

وفي سياق آخر،

وفي ذات السياق قد توجهت ذات اللجنة لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم (مدرسة الأوائل)، ووجد ان المبني مكون من دور أرضي وأربع طوابق يحوي على 34 فصل و447 طالب، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.

وفي إطار ذلك صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق علي زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي إصرار الوزارة علي التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.