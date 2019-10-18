أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالبة "كنس الفصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة طالبة "كنس الفصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان قد تداول الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أن تم حبس الطالبة من الساعه الواحدة ظهرًا حتي الثالثة عصرًا داخل الدور الثالث بعدما تم نسيانها وهي تقوم بكنس الفصل نظرًا لقلة عدد العمال.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة محاسبة المقصرين واتخاذ الاجراءات تجاههم.
وفي ذات السياق قد توجهت ذات اللجنة لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم (مدرسة الأوائل)، ووجد ان المبني مكون من دور أرضي وأربع طوابق يحوي على 34 فصل و447 طالب، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.
وفي إطار ذلك صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق علي زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.
وأكد الدكتور رضا حجازي علي إصرار الوزارة علي التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.