أخبار مصر | بالأسماء.. ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد اليوم الجمعة، مجلس نقابة الأطباء فى أول اجتماع له عقب انتخابات التجديد النصفى، وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان، وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالى:

الدكتورة نجوى الشافعى- وكيلا للنقابة، والدكتور ايهاب الطاهر –امين عام، بينما الدكتور جورج ناشد – أمين عام مساعد، والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور احمد فتحى، امين صندوق مساعد.

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وتم اختيار الدكتور أحمد فتحي، مقررا للجنة مصر العطاء، وللجنة المنشآت الطبية الدكتور رشوان شعبان، وللجنة التحقيق الدكتور جورج ناشد، والدكتور أحمد السيد، وللهيئة التأديبية الدكتور أسامة عبد الحي مع الدكتوررشوان شعبان، وللجنة الاجتماعية الدكتورة إيمان سلامة، مع الدكتور أحمد أبو بكر، وللجنة التعليم الطبي الدكتورة رانيا العيسوي، مع الدكتورة نجوى الشافعي، وللجنة الشباب الدكتور أحمد السيد، وللجنة الإعلام والنشر الدكتور محمود عرفة، وللجنة الحريات الدكتور محسن عزام، وللجنة الإسكان الدكتور محمد عبد الحميد.

وتم تشكيل اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور إبراهيم الزيات مقررا، وبعضوية الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتور أبو بكر القاضي، والدكتور محمد الاكشر.

كما تم اختيار الدكتور كريم مصباح مقررا للجنة النقابات الفرعية، والدكتور محمود عرفة مقررا مساعد، والجنة الرواد الدكتورة نجوى الشافعي، والهيئة الاستئنافية الدكتور محمد عبد الحميد، مع الدكتور أحمد السيد، وللجنة العلاقات الخارجية الدكتور محمد الاكشر.