شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بورصة لندن 4 نوفمبر.. و«العدوي» فرصة لرفع نصيب مصر من حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القطاع السياحي المصري بجناحيه الحكومي والخاص في الاستعداد لانطلاق بورصة لندن للسياحة، التي تعد أهم بورصة للسياحة بعد بورصة برلين.

وقالت الخبيرة السياحية، الدكتورة راندا العدوي، إن سوق السفر العالمية بلندن 2019 المقرر انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل فرصة للعمل على نمو شريحة مصر السياحية من السوق العالمية للسياحة.

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وأوضحت «العدوى»، في تصريحات صحفية، أن احتفالية سوق السفر العالمية «WTM» ستشهد حضور 50 ألف مشارك بالإضافة إلى 5 آلاف شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، مشددة بضرورة الاستفادة القصوى للتواجد الضخم في المعرض.

كما توقعت الخبيرة السياحية أنه خلال العام الجاري سيشهد معرض السفر العالمي WTM اهتماما خاصة بمنطقة الشرق الأوسط عبر المشاركة في «منصة الإلهام» لشرح التجارب السياحية المختلفة من قبل المتخصصين من أبناء المنطقة لتكون تجربة ثرية.

وطالبت «العدوى» بأن يتم الترويج عبر الوجوه المصرية الوطنية ويجب أن يضاء معرض السفر الدولي هذا العام بمشاركتهم كـ شخصيات لها ثقل دولى في كافة المجالات ليكونوا أيقونة ورمزا يجسد المصريين دوليا وعنصرا جديدا ليضيف القوة لـ الجناح المصرى المشارك في المعرض.

وأشارت إلى أن القطاع السياحى يعد من أكبر المساهمين في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 حيث يتيح العديد من فرص العمل ويزيد من مشاركة المرأة في السوق، وفى إطار ذلك علينا دعم صناعة السياحة في كافة المحافل الدولية واستغلال الفرص السانحة لجذب شرائح سياحية ذات إنفاق عال.