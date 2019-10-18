شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: أتفهم مطالب المتظاهرين وبدأنا إجراءات لإصلاح الوضع بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن أنه سيبذل قصارى جهده لتخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين. وقال الرئيس اللبنانى، أتفهم مطالب المتظاهرين وبدأنا سلسلة إجراءات لإصلاح الوضع بالبلاد. Advertisements وكانت سكاى نيوز الإخبارية أكدت، أن هناك حالة كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين في شوارع بيروت.

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