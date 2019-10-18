شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: انتشار أعمال تخريب سيارات ومحال تجارية وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، في خبر عاجل لها، انتشار أعمال تخريب تطال سيارات ومحال تجارية وسط بيروت. وأكدت الشبكة الإخبارية، أن هناك حالة كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين في شوارع بيروت. وكانت قناة العربية ذكرت أن قوى الأمن الداخلي اللبنانى أعلنت عن سقوط 17 جريحا من أفرادها باحتجاجات بيروت. Advertisements

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